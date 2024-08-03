Балканские страны не продали Чехии снаряды для Украины

iDNES: некоторые балканские страны не хотят продать Чехии снаряды из-за Украины

Фото: РИА «Новости»

Некоторые балканские страны не готовы продавать Чехии боеприпасы из-за Украины. Об этом написало чешское изданиеiDNES.

«В кругах спецслужб говорят о том, что некоторые государства не хотят продавать чешским оборонным компаниям боеприпасы, потому что знают, что они проследуют на Украину. От поставок отказываются некоторые балканские страны», — отметили в статье.

Авторы материала напомнили, что инициативу о закупках вооружений для Украины раскритиковали в Чехии из-за предполагаемой маржи оборонных компаний. Глава оппозиционной партии ANO Андрей Бабиш сообщил министру обороны Чешской Республики Яне Черноховой, что закупки остаются непрозрачными.

Ранее на Украину прибыла первая партия американских истребителей F-16. Страны НАТО передали их в качестве помощи. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, F-16 на будут близко приближаться к зоне боевых действий из-за опасности российской ПВО.

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