Часть украинской ракеты и суббоеприпасы ликвидировали в Севастополе

Специалисты уничтожили боевую часть ракеты и суббоеприпасы ВСУ в Севастополе, которые упали на территории города во время обстрела со стороны украинских националистов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Пиротехники МЧС очистили улицы города от взрывоопасных предметов, которые упали после ракетного удара в ночь на 2 августа», — сообщили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что на улице Симонка на техническом этаже девятиэтажки обнаружили часть ракеты. Она пробила крышу жилого здания, жильцы не пострадали. Людей отвезли в пункт временного размещения.

«Множество суббоеприпасов и обломки ракеты обнаружили на проспекте Генерала Острякова. Людей из ближайших домов эвакуировали, опасные объекты уничтожили на месте. Эвакуированные люди возвращаются в жилье», — добавили в пресс-службе.

В ночь на пятницу дежурные средства ПВО отразили массированную атаку ВСУ на город. Суббоеприпасы и обломки ракеты рухнули на нескольких улицах.