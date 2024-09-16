Столтенберг рассказал, чем ВСУ руководствуются в Курской области

ВСУ самостоятельно принимают решения в ходе нападения на Курскую область, заявил в интервью изданию Foreign Policy генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он уточнил, что альянс и отдельные союзники консультируют украинских военных, готовят их и поставляют им оружие, но не командуют их подразделениями.

Так Столтенберг ответил на вопрос о вовлеченности НАТО в нападение ВСУ на Курскую область. Генсек назвал помощь альянса «беспрецедентной» — он уточнил, что 99% поддержки Украине оказывают натовские страны.

«Мы консультируем их, готовим, но мы не ведем [боевые действия], не командуем украинскими вооруженными силами. Принимать такие сложные решение должны сами украинцы», — объяснил Йенс Столтенберг.

В ходе этого же интервью он назвал «законными» удары по российской территории. По его мнению, так ВСУ реализуют свое «право на оборону».