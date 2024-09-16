РИА «Новости»: ВСУ уничтожают мосты через реку Сейм в Курской области

Украинские боевики активизировали удары по мостам и переправам через реку Сейм в Курской области, сообщило РИА «Новости» . Корреспондент агентства запечатлел последствия артиллерийской атаки на один из объектов в этом районе.

На опубликованных кадрах — искореженная сельскохозяйственная техника и поврежденные переправы.

«Это один из мостов через реку Сейм, которые уничтожили украинские силовики. Здесь активно летают БПЛА, разведывательные дроны, а также FPV-дроны», — рассказал журналист.

Авторы статьи добавили, что над разрушенным мостом постоянно дежурят вражеские беспилотники. Так ВСУ пытаются помешать восстановлению переправы.

Украинские боевики самостоятельно планируют действия в Курской области, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, офицеры альянса якобы не командуют подразделениями ВСУ.