«Часов Яр пылает». Российские десантники продолжили мощный штурм города | 360°

19 мая 2024, 04:23
«Часов Яр пылает». Российские десантники продолжили мощный штурм города
«РВ»: ВДВ продолжили штурм Часова Яра
Российские десантники продолжают штурмовать Часов Яр. Об этом сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Часов Яр пылает. После массированных ударов авиации и артиллерии, ровняющих с землей оборону врага ивановская 98 дивизия ВДВ продолжает мощный штурм стратегически важного города, ведя наступление за Артемовском», — сказано в публикации.
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По словам журналистов, военные прорывают новые линии обороны украинской армии в микрорайоне Новое. Помимо этого, они продвигаются с боями на флангах, где взяты новые позиции ВСУ в посадках.
Ранее газета The Times сообщила, что харьковское наступление оставило Украине «мало хороших вариантов». Следующие несколько недель могут стать критическими для ВСУ. Генералам придется решить, куда направлять военных — «в бой на российской границе» или в Часов Яр «в надежде удержать Донбасс».
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Специальная военная операция РФ на Украине
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