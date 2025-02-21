Сангаджи Тарбаев не увидел проблемы во вступлении комика Ласточкина в ВСУ

Актер и комик Игорь Ласточкин является гражданином Украины и сам принял решение вступить в украинскую армию. Об этом Life.ru заявил бывший участник КВН и нынешний депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев.

Он удивился, что его попросили прокомментировать новость о Ласточкине с позиции бывшего участника КВН, хотя решение украинца не имеет никакого отношения к юмористическим играм.

«Это решение связано с личным внутренним выбором того или иного человека. Он захотел и пошел. Он гражданин Украины. В чем проблема?» — ответил Тарбаев на вопрос издания.

Ласточкин вступил в ряды ВСУ в феврале. Он написал о своем решении в соцсетях и опубликовал фото военного билета и автомата АК-74.

Комик добавил к снимку подпись о том, что «сложные времена рождают сильных людей» и хештег «один из 4%». Таким образом он ответил на заявление президента США Дональда Трампа о низком рейтинге украинского лидера Владимира Зеленского.