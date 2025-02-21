Сегодня 03:07 Взял автомат убивать русских. Кто такой кавээнщик Игорь Ласточкин, решивший стать карателем ВСУ 0 0 0 Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / Global Look Press Спецоперация

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В России комик Игорь Ласточкин заработал миллионы, давние зрители КВН наверняка его помнят. Несколько лет назад комик призывал к единству, а теперь взял в руки автомат и собрался убивать: как шоумен относится к россиянам, за что его травили украинцы и почему Игорь Ласточкин решил вступить в ВСУ, а перед этим бросил родного отца — в материале 360.ru.

Как Игорь Ласточкин стал украинцем В детстве Ласточкин жил в Шымкенте, затем перебрался в Ташкент, а после, уже в юношестве, получил на Украине высшее образование — будущий артист собирался связать свою жизнь с нефтяной отраслью. Параллельно внимание студента привлекла самодеятельность, Ласточкин вступил в университетскую команду КВН. От низшей лиги комик прошел до участия уже в более серьезных конкурсах, хотя настоящая известность пришла к нему только после того, как он начал выступать в России. Кем был Игорь Ласточкин в КВН Смешного паренька присмотрели днепропетровские коллективы «+5» и «Стальной проект». В 2008 году Ласточкин вошел в состав команды «Сборная Днепропетровска», где вскоре стал капитаном. Его дебютное выступление, роль «Первокурсника» без слов, но с ярко выраженными эмоциями, мгновенно привлекло внимание зрителей. Особую популярность приобрела серия миниатюр «Игорь и Лена», где в дуэте с коллегой Владимиром Борисовым комик обыгрывал бытовые и житейские ситуации. Команда добилась значительных успехов: в 2013 году сборная стала вице-чемпионом Высшей лиги КВН, получив признание как на Украине, так и за ее пределами. Как Игорь Ласточкин зарабатывал и в России, и на Украине Шагнуть в большой шоубизнес Ласточкину помогла харизма. Сначала комик стал резидентом проекта Comedy Club Dnepr Style, а затем, в 2014 году, появился в российском юмористическом шоу «Однажды в России», где его талант оценила широкая аудитория.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / Global Look Press

В российском проекте он успел проявить себя в различных образах — от странных мужских персонажей до типичных семейных героев. Параллельно Ласточкин активно работал на украинском телевидении: с 2015 года он стал тренером юмористического шоу «Лига смеха», где под его руководством команды «Прозрачный гонщик» и «Стояновка» одержали победы. Кроме того, в 2016 году он возглавил популярную передачу «Рассмеши комика» на канале «1+1», а в 2018 году вместе с танцовщицей Илоной Гвоздевой стал победителем шоу «Танцы со звездами». На короткое время Ласточкин вошел и в проект «Квартал 95», автором которого является Владимир Зеленский — на тот момент далеко не украинский лидер, а просто успешный комик и шоумен. Почему украинцы затравили Игоря Ласточкина Украинские зрители весьма негативно отреагировали на публикацию Ласточкина в 2014 году. Тот сделал несколько высказываний о «единстве россиян и украинцев». Общество Украины восприняло такие слова шоумена в штыки, а через несколько лет и он сам занял противоположную позицию. Отношение Игоря Ласточкина к России Несмотря на успешную карьеру в российских телевизионных проектах, со временем Ласточкин стал все более критически относиться к работе в России. Известно, что артист столкнулся с финансовыми обязательствами, связанными с российскими продюсерскими договорами, что он охарактеризовал как «денежное рабство». Постепенно в риторике артиста стали мелькать фразы о «моральном бремени», которое налагало на него участие в российских проектах. Похоже, собственные высказывания о необходимости единства народов, утратили для Ласточкина актуальность. Личная жизнь Игоря Ласточкина Личная жизнь Игоря Ласточкина также привлекала внимание публики. Он познакомился с будущей супругой Анной (ранее известной как Анна Португалова) еще в студенческие годы, когда они жили в одном общежитии. Пара поженилась 3 июня 2011 года, и их союз стал крепким основанием для дальнейших жизненных и творческих свершений. В 2014 году у них родился сын Радмир, что стало важной вехой в их личной истории.

Фото: Социальные сети Игоря Ласточкина

Игорь неоднократно подчеркивал, что поддержка жены сыграла решающую роль в его выборе жизненного пути, особенно в сложный период после ухода из российских проектов. За что Ласточкин бросил родного отца и забыл брата В интервью шоумен рассказывал, что в 2022 году его отец и брат еще оставались в России. Ласточкин оборвал с ними все связи. Отца комик называл алкоголиком и уверял, что давал тому денег на лечение, после чего мужчина пить бросил. Но после начал присылать сыну видео с разбором украинского конфликта от российских политологов, что очень не понравилось Игорю Ласточкину. После начала специальной военной операции Ласточкин находился на Украине. Ни брат, ни отец, не стали интересоваться у Ласточкина, как он поживает. На что жил Игорь Ласточкин всего год назад Юморист в 2023 году признавался, что живет только на отложенные сбережения. Уже на тот момент Ласточкин уверял, что часть денег перечислил украинским войскам. Ситуация комика не тяготила — он хвастался, что при необходимости сможет и руками поработать, стать официантом, монтажником или прорабом. Семья Ласточкина сбежала в США? Украинские СМИ со ссылкой на интервью артиста сообщали, что семья Игоря Ласточкина уже перебралась в США. Комик дал им денег на первое время и выразил уверенность, что его жена сможет устроиться на какую-то работу. Сын артиста учится в бесплатной школе. Американские власти предоставили семье артиста фудкарты и, как рассказывал Ласточкин, «в принципе этого хватает». Как Игорь Ласточкин вступил в ВСУ В феврале 2025 года Игорь Ласточкин совершил неожиданный шаг — он вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в своих социальных сетях, где опубликовал фотографию военного билета и автомата АК-74.

Фото: Социальные сети Игоря Ласточкина

Снимок он сопроводил подписью: «Сложные времена рождают сильных людей!» и хештегом «один из 4%», намекая на недавние заявления президента США Дональда Трампа. Тот указал, что за Зеленского сейчас проголосуют не более 4% украинцев. Как отреагировали украинцы на вступление Ласточкина в ВСУ? Украинская аудитория отреагировала на действия Игоря Ласточкина неоднозначно, как писали местные СМИ. Многие сочли, что тот слишком долго решался выступить на стороне Украины с оружием в руках — комика критиковали за то, что тот «три года раздумывал». Вспомнили артисту и многие его годы участия в российских телешоу. Такой набор факторов вызвал волну негодования среди части украинской публики, которая считает его решение несвоевременным и мотивированным личными интересами. «Российская газета» отмечала, что Ласточкин на критику подписчиков в социальной сети отвечал матом. Игорь Ласточкин — не первый артист, решивший вступить в ВСУ. Ранее тот же путь выбрал для себя певец Макс Барских.