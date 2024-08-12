Бывший сосед Зеленского попал в плен

Сладков: в плен попал житель Кривого Рога, выросший с Зеленским в одном дворе

Житель Кривого Рога Юрий Даниленко, знакомый с Владимиром Зеленским и его женой Еленой с детства, сдался в российский плен. Об этом рассказал военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в Telegram-канале.

По словам журналиста, пленный служил в 57-й штурмовой бригаде. Увидев раненого российского военного, восемь суток пробывшего в украинском плену, Даниленко перевязал его и два километра нес на себе в тыл российской армии.

Также пленный сообщил, что получил ранения в спину от своих же бывших сослуживцев.

Ранее другой украинский пленный Алексей Пашкин назвал приказы командования ВСУ геноцидом.

А еще один пленный, Алексей Григорович, рассказал, как командир взвода бросил их, отказавшись идти на штурм.

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