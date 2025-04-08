Украинский военнопленный несколько недель помогал российским бойцам на передовых позициях. Об этом в Telegram-канале «Мангусты Z» сообщил командир 6-й роты 2-го батальона 27-й бригады ВС РФ с позывным Спартак.

«Он работал на нас: помогал перевязывать раненых, ходил за водой в одиночку и всегда возвращался к нашим», — отметил он.

По словам командира, украинец участвовал в обороне позиций, когда его «бывшие побратимы пытались атаковать». Украинский солдат с позывным Черри получил смертельное ранение после атаки беспилотников ВСУ во время попытки вывести его в тыл. По словам Спартака, это не первый военнопленный, который сотрудничал с российскими военнослужащими.

Другой украинский пленный Константин Харитонов рассказал, что командование ВСУ набирает в свои ряды женщин, отбывающих наказание в колониях, чтобы использовать их как пушечное мясо.