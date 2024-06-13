Президент Украины Владимир Зеленский будет затягивать конфликт, потому что от этого зависит, как долго он продержится у власти. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности и бывший посол США в Саудовской Аравии Час Фриман.

Бывший дипломат предположил, что затягивание конфликта — единственная возможность Зеленского сохранить свою должность.

«Выживание Зеленского зависит только от дальнейшего продолжения этого конфликта», — указал эксперт.

По его словам, продление боевых действий является не стратегической целью, а выгодной внутриполитической мерой, у которой нет никаких перспектив. Экс-посол указал, что спасти Украину от краха сможет смена власти в стране, сообщил RT.

Фриман также подчеркнул, что на Украине и в странах Североатлантического альянса нагнетают панику перед «российской угрозой». Благодаря этому западная военная промышленность развивается и приносит прибыль, добавил он.

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт обвинила Зеленского в том, что он собирается втянуть НАТО в конфликт с Россией. По ее мнению, украинские власти пытаются выиграть время и продлить боевые действия.