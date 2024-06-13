Президент Украины Владимир Зеленский использует все средства, чтобы одержать «победу» на поле боя. Ради этого он пытается напрямую вовлечь НАТО в конфликт, заявила в эфире канала Das Erste немецкий политик Сара Вагенкнехт.

Она отметила, что ВСУ находятся в обороне и Зеленский планирует выиграть время в конфликте с помощью Североатлантического альянса. По ее словам, украинский лидер стремится вовлечь блок в противостояние с Россией.

Вагенкнехт добавила, что украинские военные терпят поражение в боях, несмотря на поставленное Западом оружие. Политик призвала стороны урегулировать конфликт дипломатическим путем.

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* подтвердил данные о том, что ВСУ ударили по России с помощью западного оружия. Такие атаки «облегчат ситуацию» для украинской армии, подчеркнул он.