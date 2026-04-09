Бывшего корреспондента «Радио Свободная Европа» задержали за госизмену

Жителя Читы, бывшего внештатного корреспондента «Радио Свободная Европа»*, обвинили в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным следствия, 65-летний мужчина вступил в телеграм-канал, подконтрольный Службе безопасности Украины. Его администраторам читинец передавал информацию об одном из объектов критической инфраструктуры Забайкалья, а также сведения о местном издании, печатавшем материалы о специальной военной операции.

Из-за его действий хакеры устроили на объект кибератаку и временно вывели его из строя, затруднив работу краевых органов власти.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину взяли под стражу. При обыске у него нашли и изъяли гаджеты и флешки. Расследование продолжается.

Накануне сотрудники ФСБ задержали 25-летнюю жительницу Крыма, которая за деньги наводила украинские ракеты на грузовой паром в Краснодарском крае.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента. Признано в России нежелательной организацией.