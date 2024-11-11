Ранним утром 6 августа в Суджанском районе раздались взрывы. Жительница населенного пункта Малая Локня, который находится в 20 километрах от Суджи, рассказала военным следователям о событиях после вторжения ВСУ в Курскую область. Кадры беседы появились в распоряжении 360.ru.

«Были взрывы 6 августа, не спали с трех часов утра», — рассказала она.

По словам женщины, самолеты и вертолеты летали над населенных пунктом не первый раз. Дроны стали замечать вечером 5 августа. На следующий день у нее дома отключили газ, в обед пропал свет. Собеседница 360.ru призналась, что ее семья привыкла к подобной обстановке и покидать жилье не собиралась.

«Мы не собирались никуда выезжать, привыкли к этому — самолеты, вертолеты постоянно. А потом дрон пролетел низко», — вспомнила она.

Ее семья приняла решение уехать в соседний населенный пункт. Супруг женщины вывез ее, детей и мать, а сам остался в Малой Локне. Он уехал только на следующий день.

Еще один житель Курской области рассказал об ударах ВСУ по гражданским объектам. По его словам, украинские боевики стреляли по селу Гуево из минометов и запускали дроны, затем начали бить из танка.