О том, что ВСУ прорвались в соседние Кореневский и Суджанский районы, женщина узнала из интернета. Спустя короткое время начались разговоры об эвакуации, а потом — и вывоз людей. Вскоре после того, как они выехали, полностью оборвалась связь с другими районами. Выезжая, женщина видела взорвавшиеся и догорающие автомобили.

«У нас были прилеты в центре поселка. Там у нас находится полиция, по ней били. <...> У кинотеатра повредили крышу, дом культуры зацепили немного. Также жилые дома повреждены были», — рассказала пострадавшая.

Она отметила, что взрывы и стрельбу в их районе слышали с самого начала специальной военной операции.

Сначала курянка доехала до брата, жившего во Льговском районе, оттуда на эвакуационном автобусе прибыла в Железногорск. Из него она направилась во Владимирскую область к мужу, работающему там на вахте. Регулярные прилеты, по ее словам, в Глушкове продолжаются до сих пор.

Ранее жительница Коренева рассказала, как ухитрилась съездить домой за документами, и выразила надежду, что ей удастся вернуться к Новому году.