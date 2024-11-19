«Были прилеты в центре поселка». Жительница Глушкова — о вторжении ВСУ
Жительница Курской области заявила, что узнала о вторжении ВСУ из интернета
Эвакуировавшиеся жители приграничных районов Курской области продолжают давать показания военным следователям. В распоряжении 360.ru оказалось видео с опросом жительницы поселка Глушково, уехавшей во Владимирскую область.
О том, что ВСУ прорвались в соседние Кореневский и Суджанский районы, женщина узнала из интернета. Спустя короткое время начались разговоры об эвакуации, а потом — и вывоз людей. Вскоре после того, как они выехали, полностью оборвалась связь с другими районами. Выезжая, женщина видела взорвавшиеся и догорающие автомобили.
«У нас были прилеты в центре поселка. Там у нас находится полиция, по ней били. <...> У кинотеатра повредили крышу, дом культуры зацепили немного. Также жилые дома повреждены были», — рассказала пострадавшая.
Она отметила, что взрывы и стрельбу в их районе слышали с самого начала специальной военной операции.
Сначала курянка доехала до брата, жившего во Льговском районе, оттуда на эвакуационном автобусе прибыла в Железногорск. Из него она направилась во Владимирскую область к мужу, работающему там на вахте. Регулярные прилеты, по ее словам, в Глушкове продолжаются до сих пор.
Ранее жительница Коренева рассказала, как ухитрилась съездить домой за документами, и выразила надежду, что ей удастся вернуться к Новому году.