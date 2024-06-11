Украина лишилась 80% тепловой электрогенерации

Украина лишилась девяти гигаватт генерации энергии, заявил Владимир Зеленский на конференции в Берлине. Видео с выступлением политик разместил в своем Telegram-канале.

«Пик потребления энергии прошлой зимой был 18 гигаватт, половины уже не существует, <…> 80% тепловой генерации Украины, треть гидрогенерации просто уничтожены», — подчеркнул он.

Власти не смогут восстановить поврежденные объекты без кредитов и инвестиций со стороны. Зеленский снова попросил денег у западных партнеров и призвал отдать оборудование с остановленных электростанций в Европе.

Темпы, с которыми Вооруженные силы России уничтожают энергетику Украины, ведут к настоящей катастрофе. Однако, как обратили внимание журналисты LB.ua, это может заставить Зеленского пойти на мирные переговоры.

Повреждения на Украине получили свыше 300 объектов энергетической инфраструктуры. Российские военные наносят новые удары по энергосистемам и объектам военного управления. Как отмечал Владимир Путин, это ответ России на теракты на Крымском мосту и удары по гражданской инфраструктуре страны.