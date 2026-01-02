Редакции европейских изданий получили указание не писать правды о теракте в херсонском селе Хорлы, при котором погибли 27 мирных жителей. Об этом заявила актриса Яна Поплавская .

Она подчеркнула, что таким способом западные кураторы продемонстрировали готовность «отстирывать» Зеленского.

«Если бы 27 человек были заживо сожжены где-то в Баварии… а тут убиты русские, которых Запад и за людей не считает. Мрази, циничные твари», — заявила Поплавская.

В пресс-службе Следственного комитета в пятницу, 2 января, сообщили, что жертвами террористического удара украинских боевиков в новогоднюю ночь по селу Хорлы стали 27 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получил 31 человек, включая пятерых несовершеннолетних.

Херсонское бюро судебно-медицинской экспертизы установило личности девяти погибших. Специалисты подчеркнули, что для опознания части останков потребуется генетическая экспертиза.