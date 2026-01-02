«Будут „отстирывать“ Зеленского»: Поплавская указала на молчание СМИ ЕС о Хорлах
Редакции европейских изданий получили указание не писать правды о теракте в херсонском селе Хорлы, при котором погибли 27 мирных жителей. Об этом заявила актриса Яна Поплавская.
Она подчеркнула, что таким способом западные кураторы продемонстрировали готовность «отстирывать» Зеленского.
«Если бы 27 человек были заживо сожжены где-то в Баварии… а тут убиты русские, которых Запад и за людей не считает. Мрази, циничные твари», — заявила Поплавская.
В пресс-службе Следственного комитета в пятницу, 2 января, сообщили, что жертвами террористического удара украинских боевиков в новогоднюю ночь по селу Хорлы стали 27 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получил 31 человек, включая пятерых несовершеннолетних.
Херсонское бюро судебно-медицинской экспертизы установило личности девяти погибших. Специалисты подчеркнули, что для опознания части останков потребуется генетическая экспертиза.