Стало известно, что уберегло Украину от массового отключения электричества | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 09:40 Стало известно, что уберегло Украину от массового отключения электричества Глава Минэнерго Галущенко: энергосистеме Украины помогают ветер и солнце ictor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

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Ветер и солнце выступают альтернативными источниками энергии и уберегают Украину от массового отключения электричества. Об этом рассказал министр энергетики страны Герман Галущенко.

«Весной и летом у нас есть дополнительный ресурс — солнце, ветер. <…> Конечно, это помогает нам сбалансировать систему», — процитировало его местное издание «РБК-Украина».

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Ранее Галущенко отмечал, что в результате последних ударов по украинской энергосистеме оказалось уничтожено больше объектов, чем восстановили в стране со времени прошлых атак. Возможность восстановления части инфраструктуры оказалась под сомнением.

Целями Вооруженных сил России на Украине остаются исключительно объекты военного управления и связанные с ними объекты энергетической инфраструктуры.