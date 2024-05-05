Стало известно, что уберегло Украину от массового отключения электричества | 360°

05 мая 2024, 09:40
Стало известно, что уберегло Украину от массового отключения электричества
Глава Минэнерго Галущенко: энергосистеме Украины помогают ветер и солнце
Ветер и солнце выступают альтернативными источниками энергии и уберегают Украину от массового отключения электричества. Об этом рассказал министр энергетики страны Герман Галущенко.
«Весной и летом у нас есть дополнительный ресурс — солнце, ветер. <…> Конечно, это помогает нам сбалансировать систему», — процитировало его местное издание «РБК-Украина».
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Ранее Галущенко отмечал, что в результате последних ударов по украинской энергосистеме оказалось уничтожено больше объектов, чем восстановили в стране со времени прошлых атак. Возможность восстановления части инфраструктуры оказалась под сомнением.
Целями Вооруженных сил России на Украине остаются исключительно объекты военного управления и связанные с ними объекты энергетической инфраструктуры.
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