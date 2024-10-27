«Бросили в огонь». Раскрыта политика Запада по Украине

Караганов: ради своих интересов Запад жертвует украинцами, бросая их в огонь

Западные страны приносят украинцев в жертву, что приводит к огромным потерям. Об этом научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов заявил в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

«Украинцы страдают. Наши западные противники цинично принесли их в жертву, просто бросили в огонь», — сказал он.

Эксперт предположил, что с начала спецоперации Вооруженные силы Украины потеряли более миллиона человек. Эта цифра продолжает расти.

По словам политолога, в сложившейся ситуации существует угроза применения ядерного вооружения и дальнейшего разрастания противостояния между сторонами конфликта.

Ранее Караганов заявил, что Запад «гонит» третью мировую войну, поэтому европейцев надо остановить. Он призвал сделать все, чтобы от Европы перестали исходить любые угрозы. Также эксперт выразил надежду на то, что ядерное оружие не придется применять.