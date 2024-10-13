WP: ЕС инвестирует в производство оружия на Украине, так как не справляется сам

Евросоюз инвестирует в производство оружия на Украине, потому что собственные заводы сообщества не справляются с потребностями киевского режима в вооружениях. Такую точку зрения привела газета The Washington Post со ссылкой на европейского дипломата.

«Мне кажется, есть понимание, что проще украинцам самим делать оружие, раз Европа не способна производить его», — заявил он.

Журналисты отметили, что украинский оборонный сектор даже с вливанием европейских денег сильно отстает от российского по объемам производства.

Опрошенный изданием эксперт подчеркнул, что оружейное производство Украины даже с инвестициями третьих стран не сумеет полностью заменить поставки оружия от западных стран.

Ране стало известно, что Европарламент призовет страны — члены ЕС начать общественный добровольный сбор средств для покупки оружия для украинской армии.