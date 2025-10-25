Раненым солдатам Вооруженных сил Украины недоступна экстренная медицинская помощь. Также их не могут эвакуировать с поля, сообщило издание Business Insider.

Авторы статьи отметили, что оказание медицинской помощи в течение «золотого часа» может стать решающим фактором для украинского военнослужащего.

«В будущем, предупреждают генералы, такая роскошь может исчезнуть: в конфликте на Украине это уже произошло», — подчеркнули в публикации.

Британский инструктор Магуайр сообщил, что в случае ранения бойцы ВСУ могут не ждать эвакуации с поля боя. Таким образом, люди с большей вероятностью погибнут без дополнительной медицинской подготовки.

Он привел в качестве примера своего сослуживца, который не мог покинуть окоп в течение четырех суток. Ранение было легким, но в итоге наемнику ампутировали ногу.

Российские военнослужащие продолжают атаку в Красноармейске. Украинские аналитики заявили, что ситуация для ВСУ в городе остается сложной. Из-за штурма пехота практически отрезана от управления, а солдаты находятся на позициях по три месяца.