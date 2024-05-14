В Сумской области жителей в 10 км от российской границы призвали эвакуироваться | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 21:32 В Сумской области жителей в 10 км от российской границы призвали эвакуироваться Freepik

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Администрация Сумской области на Украине рекомендовала жителям, находящимся у границы с Россией, эвакуироваться. Об этом заявил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюха, его слова передало «РБК-Украина».

«По предложению военного командования, учитывая интенсивность обстрелов населенных пунктов Белопольской общины, была рекомендована эвакуация в 10-километровой зоне», — сказал он.

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По словам Артюха, еще в 2023 году речь шла только о пяти километрах. Сейчас уехали 12,5 тысячи жителей региона, в их числе около двух тысяч несовершеннолетних.

Ранее Артюх заявил, что из Белопольской и Ворожбянской общин Сумской области проводят эвакуацию населения. Он отметил, что это не принудительное, а преждевременное эвакуирование с территорий, где существенно увеличились случаи обстрелов.