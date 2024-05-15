ВСУ не смогут организовать сопротивление ВС РФ в Сумах | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 02:36 ВСУ не смогут организовать сопротивление ВС РФ в Сумах Военный аналитик Джерелиевский: Сумы остались без обороны и резервов ВСУ РИА «Новости»

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Сумская область Украины не сможет оказать сопротивление российским войскам в случае их наступления. Об этом заявил в интервью Ura.ru военно-политический аналитик Борис Джерелиевский.

«Серьезных оборонительных сооружений в Сумах нет, как и значительных войск. <…> Я так предполагаю, что, когда начнется вступление в Сумскую область, туда уже вообще [ВСУ] нечего будет перебрасывать», — отметил он.

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Ранее российские войска ударили по энергосистеме и складу с боеприпасами в районе НИИ, связанного с химическим производством, в Сумах. На этом производстве в подземных бункерах снаряжали ракеты для реактивных систем залпового огня. В подготовленные к погрузке снаряды попал дрон.