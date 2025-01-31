Броня из бревен. Бойцы ВС РФ собрали необычную бронемашину

Российские военнослужащие собрали из бревен и деревьев бронемашину на базе танка Т-72Б3. Она рассчитана на шесть человек, сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

По данным канала, внутри машины есть бронекапсула, в которую могут вместиться до шести человек. Сверху авто прикрыли антидроновым козырьком со слоем бревен и резиной. Военные планируют оборудовать бронемашину кустарным минным тралом.

Ранее стало известно, что войска ВС России начали применять в зоне СВО FPV-дроны нового типа с камерами-фотоловушками. Этот беспилотник собрали из дешевых деталей, он уже доказал свою эффективность на поле боя как незаметный шпион.

Экс-командир ЧВК «Вагнер» в студии 360.ru показал сбитые украинские дроны. Он рассказал, что FPV-дроны отличаются по размерам. Кроме того, корпус устройства печатают на 3D-принтере.