Очень дешево и эффективно. Экс-командир ЧВК «Вагнер» показал сбитые дроны ВСУ

Самое страшное в украинских дронах, произведенных в кустарных условиях, это их цена и эффективность. Об этом ведущей 360.ru Екатерине Малашенко рассказал экс-командир подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой, он показал трофейные БПЛА в студии.

FPV-дроны отличаются по размерам, и они очень просты в изготовлении.

«Корпус печатается на 3D-принтере или вырезается лазером, у него есть моторчик, здесь видно хорошо радиоантенны, которые усиливают сигнал», — рассказал военный.

Также беспилотник оснащен «усами» — при их соприкосновении с броней происходит замыкание и детонация. В полете такой дрон может находиться до 30 минут. Еще один образец помимо батареи оснащен катушкой под оптоволокно.

«Такой дрон может залетать на 15 километров. <… > Самое страшное в этой штуке то, что она очень дешевая и эффективная», — подчеркнул Луговой.

Экс-командир подразделения ЧВК «Вагнер» также рассказал о значении Покровска для ВС России. По его словам, после взятия города бойцы получат прямой выход на Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновку.