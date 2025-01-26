Новые российские FPV-дроны с фотоловушками вызвали зависть у американцев

Российские войска начали применять в зоне СВО FPV-дроны нового типа с камерами-фотоловушками. Об этом сообщил американский журнал Forbes .

«Этот дрон, собранный из дешевых, имеющихся в открытой продаже деталей, является эффективным и незаметным шпионом, о каких американские военные могли только мечтать», — написали авторы материала.

Новые дроны могут скрытно размещать вдоль дорог, не привлекая внимания. Дроны передают видеоизображение всех проезжающих машин и объектов, расположенных рядом. БПЛА с камерами в сочетании с другими технологиями дает «впечатляющие результаты», отметили в издании.

Экс-командир ЧВК «Вагнер» в студии 360.ru показал сбитые дроны ВСУ и рассказал об их производстве. FPV-дроны отличаются по размерам, и они очень просты в изготовлении — корпус устройства печатают на 3D-принтере.