Брянская область подверглась атаке ВСУ

Жители Брянской области сообщили об атаке украинских беспилотников. Предварительно, целью обстрела могла стать распределительная станция нефтепровода «Дружба», написал Telegram-канал Shot.
Очевидцы рассказали о пожаре в районе Новозыбкова. Также в небе прозвучали громкие взрывы. Согласно неофициальным данным, силы ПВО сбили несколько ко воздушных целей.
После этого в одном из районов Брянской области началось возгорание. Официальной информации пока не поступало.
В ночь на 25 января военные сбили над регионом один беспилотный летательный аппарат. До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские боевики пытались ударить по селу Хинель.