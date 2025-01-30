Брянская область подверглась атаке ВСУ

Очевидцы рассказали о пожаре в районе Новозыбкова. Также в небе прозвучали громкие взрывы. Согласно неофициальным данным, силы ПВО сбили несколько ко воздушных целей.

После этого в одном из районов Брянской области началось возгорание. Официальной информации пока не поступало.

В ночь на 25 января военные сбили над регионом один беспилотный летательный аппарат. До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские боевики пытались ударить по селу Хинель.

Из-за осколков БПЛА пострадал сотрудник теробороны. Он выполнял боевые задачи по отражению террористической атаки. Раненого доставили в больницу.