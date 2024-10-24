Власти Великобритании анонсировали закупку морских дронов для Украины. Новыми вооружениями они решили прикрыть снабжение украинской армии по Черному морю, сообщило РИА «Новости» посольство России в Лондоне.

«Анонсирование новых расходов Лондона и его партнеров для предоставления украинцам новых морских дронов и радаров только доказывает, что эти боевые средства предназначены отнюдь не для защиты так называемого „зернового коридора“», — заявили дипломаты.

По их мнению, эта техника предназначена для прикрытия доставки вооружений для Вооруженных сил Украины морским путем. Посольство обвинило Великобританию в продлении агонии киевского режима.

Британское правительство решило перечислить 155 миллионов долларов коалиции для оказания военно-морской помощи Украине. Страна запланировала поставку сотен морских беспилотников и радиолокационных станций под предлогом защиты перевозок зерна по Черному морю.

Помимо этого Великобритания выделит 2,93 миллиарда долларов для программы G7. Сообщество даст Украине крупный кредит, который погасит за счет доходов от российских активов.