Британия вложит в кредитную копилку G7 для Украины 2,9 млрд долларов

Великобритания предоставит Украине кредит на сумму более 2,9 миллиарда долларов с погашением за счет реинвестирования замороженных российских активов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Соединенного Королевства.

Канцлер казначейства Рейчел Ривз объявила, что кабмин решил выделить 2,26 миллиарда фунтов стерлингов (2,93 миллиарда долларов) в качестве вклада Великобритании в программу G7 Extraordinary Revenue Acceleration Loans to Ukraine. Западные союзники договорились передать Украине 50 миллиардов долларов в качестве кредита, который погасят за счет прибыли от иммобилизованных российских суверенных активов.

«Эти новые деньги в национальных интересах Британии, поскольку передовая линия нашей обороны — обороны нашей демократии и общих ценностей — находится в украинских окопах», — сказала она.

Украинские власти смогут потратить деньги на военные и бюджетные нужды. Кредит станет дополнением к обещанной Великобританией военной помощи на сумму три миллиарда фунтов стерлингов (3,8 миллиарда долларов) ежегодно.

Страны G7 утвердили новую программу помощи в июне на саммите в Италии. Белый дом заявил, что Украине не придется погашать кредит, он станет своеобразным грантом.