Шольц, Байден, Стармер и Макрон обсудили в Берлине «план победы» Зеленского

Президент США Джо Байден, немецкий канцлер Олаф Шольц, лидер Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер встретились в Берлине для обсуждения поддержки Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Темой переговоров стал «план победы» украинского президента Владимира Зеленского, а также перспективы передачи руководству страны экономической и гуманитарной помощи, в том числе доходов от заблокированных российских активов.

В итоге дискуссии лидеры четырех стран подтвердили необходимость поддерживать Украину в «ее усилиях по обеспечению справедливого и прочного мира».

Ранее евродепутат от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани предположила, что целью «плана победы» Зеленского является втягивание Евросоюза и НАТО в украинский конфликт. Она обратила внимание на нереалистичность положений документа и сравнила его с «художественным романом». По ее словам, ВСУ проигрывают на поле боя, и Зеленский всеми средствами хочет замаскировать участие Запада в конфликте.