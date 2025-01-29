Ленинский районный суд Курска заочно арестовал британского журналиста Джерома Старки за незаконное пересечение государственной границы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
По данным следствия, 6 августа Старки въехал с Украины в Суджанский район, чтобы снять репортаж о вторжении. Его объявили в международный розыск. Срок заочного ареста начнет исчисляться с момента задержания или экстрадиции.
В ноябре тот же суд заочно арестовал французскую журналистку Катрин Норрис Трент. Ее сюжет из оккупированной украинскими боевиками Суджи вышел в эфир телеканала France 24 в конце сентября.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предупредила, что каждый подобный случай будет отслеживаться вне зависимости от того, из какой страны приехал журналист.
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