Нелегально проникшую в Курскую область француженку заочно арестовали

Ленинский районный суд Курска заочно арестовал французскую журналистку Катрин Норрис Трент, незаконно проникшую на оккупированную ВСУ территорию Суджанского района. Об этом сообщила объединенная региональная пресс-служба судов.

В случае поимки ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Срок ареста будет отсчитываться с момента задержания или экстрадиции в Россию.

Норрис Трент работает на телеканале France 24, ее сюжет вышел на телеэкраны в конце сентября.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова еще в августе предупреждала, что каждый случай незаконного проникновения представителей западной прессы в Курскую область будет рассматриваться и проверяться вне зависимости от страны, из которой прибыл журналист.