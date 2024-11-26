Нелегально проникшую в Курскую область француженку заочно арестовали

Ленинский районный суд Курска заочно арестовал французскую журналистку Катрин Норрис Трент, незаконно проникшую на оккупированную ВСУ территорию Суджанского района. Об этом сообщила объединенная региональная пресс-служба судов.
В случае поимки ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Срок ареста будет отсчитываться с момента задержания или экстрадиции в Россию.
Норрис Трент работает на телеканале France 24, ее сюжет вышел на телеэкраны в конце сентября.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова еще в августе предупреждала, что каждый случай незаконного проникновения представителей западной прессы в Курскую область будет рассматриваться и проверяться вне зависимости от страны, из которой прибыл журналист.
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