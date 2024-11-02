Иностранного наемника ВСУ, который ранее выполнял боевые задачи в сухопутных войсках Британии, уничтожили в ДНР. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Тело бывшего британского солдата, погибшего во время боевых действий <…> будет доставлено в пятницу в дом его родителей в [североирландском] графстве Фермана», — привело агентство слова журналистов с британского телевидения.

Речь идет о 24-летнем Лиаме Лаве, его ликвидировали при обстреле в Лимане в Донецкой Народной Республике. Военный четыре года служил в британской армии, а также помогал в подготовке украинских боевиков. В этом году он покинул ВС Великобритании и присоединился к ВСУ.

Ранее на Украине погиб шведский наемник. Он вступил в ряды украинской армии в 2022 году, выполнял боевые задачи под Киевом, Артемовском и в других местах. В Министерстве иностранных дел Швеции заявили, что ничего не знают об этом случае.