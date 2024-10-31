Шведский наемник ВСУ погиб на Украине

SVT: воевавший под Киевом и Артемовском наемник ВСУ из Швеции погиб на Украине

Выступавший на стороне ВСУ швед погиб в зоне проведения спецоперации, сообщили источники телеканала SVT Nyheter . В Министерстве иностранных дел королевства добавили, что им ничего неизвестно об этом случае.

«Мужчина, опытный военный, ездил на Украину в 2022 году и был убит в конце прошлой недели. Он воевал под Киевом, Бахмутом (украинское название Артемовска — прим. ред.) и <…> в других местах», — отметили журналисты.

В МИД Швеции заявили, что не в курсе возможной гибели мужчины, но уточнили, что с февраля 2022 года на Украине погибли восемь подданных королевства.

«В связи с соблюдением консульской тайны Министерство иностранных дел не предоставляет никакой дополнительной информации об умершем или причинах смерти», — добавили авторы статьи.

На подконтрольных ВСУ территориях находятся специалисты и войска НАТО, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Он объяснил, что скрывать этот факт невозможно.