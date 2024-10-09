Дипломаты пригрозили журналистам из Швейцарии за поездки в Курскую область

Швейцарский журналист Курт Пельда незаконно побывал в Курской области, поэтому стал фигурантом уголовного дела. Пресс-служба посольства России в Швейцарии предупредила СМИ об ответственности за пересечение границы без разрешения.

Дипломаты отвергли обвинения медиахолдинга CH Media в необоснованном преследовании Пельда. Они объяснили, что журналист не обращался в посольство в Берне, генконсульство в Женеве или МИД России за визой и аккредитацией, поэтому стал фигурантом уголовного дела по части третьей статьи 322 УК России «Незаконное пересечение государственной границы».

«У сотрудников СМИ нет особых привилегий, которые позволяли бы им нелегально пересекать государственную границу. Права журналистов всегда сопряжены с обязанностями. И это касается не только швейцарского журналиста Пельды», — напомнило посольство.

Кроме Пельды российские правоохранители обвинили в незаконном пересечении границы корреспондента французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент, сообщили «Известия». За поездку в Курскую область им грозит до пяти лет колонии.