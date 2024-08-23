Британский самолет-разведчик засекли над Черным морем

Flightradar: над Черным морем пролетел британский разведсамолет RC-135W

Фото: Pxhere

Британский разведсамолет RC-135W Rivet Joint заметили в небе над Черным морем. По данным Flightradar, воздушное судно пролетело недалеко от границ России.

Самолет вылетел с аэродрома в Уоддингтоне в 12:06 по московскому времени и пролетел в западной части Черного моря. Накануне у черноморского побережья пролетали три американских разведывательных судна.

Ранее российский Су-27 не допустил нарушения госграницы британскими самолетами. При виде российского истребителя иностранные суда развернулись и ушли. Западные самолеты и беспилотники регулярно появляются рядом с российскими территориями.

В начале августа самолеты НАТО подняли в небо после того, как над Балтийским морем появился российский Ил-20М. Они сопроводили российский борт, который якобы не следовал плану полета и не поддерживал связь с авиадиспетчерскими службами.

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