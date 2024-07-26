Су-27 не допустил нарушения госграницы британскими самолетами

МО: над Черным морем подняли в воздух Су-27 из-за ВВС Британии

Истребитель Су-27 подняли в воздух над Черным морем из-за самолетов ВВС Великобритании. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя „Тайфун“ ВВС Великобритании», — передали в оборонном ведомстве.

При виде российского истребителя иностранные самолеты развернулись и ушли от границы.

Подобный случай произошел за пару дней до этого. К границе также подлетели «Тайфуны» и RC-135.

Ранее российские МиГ-29 и МиГ-31 отправили на перехват американских бомбардировщиков. Стратегические бомбардировщики В-52Н изменили курс полета при приближении истребителей. Полет экипажи выполнили в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства.