Глава МИД Британии Кэмерон: удары по РФ прекратятся после вывода войск с Украины

Удары по России западным оружием прекратятся, если она выведет войска с Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, чьи слова привел сайт kp.ru .

«Если в России [такие удары] вызывают беспокойство, то просто выведите свои войска», — сказал политик.

По его мнению, Украина имеет право на «самооборону», что предполагает возможность использования оружия для ударов внутри страны и атаковать российские войска на границе.

Украинская армия уже бьет западным оружием по территории России, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов.

Шеф Пентагона Ллойд Остин ранее подчеркнул, что США не одобряли удары своим оружием вглубь России. «Разрешение» американской стороны бить по российской территории касается только Харьковского направления, сообщили «Известия».