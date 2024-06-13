Украина подтвердила удары западным оружием по России
Глава ГУР Украины Буданов подтвердил удары по России оружием Запада
Вооруженные силы Украины уже наносят удары западным оружием по территории России. Это подтвердил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов*, сообщила ТСН.
«Они [удары западным оружием] уже чувствуются», — сказал он.
Главу ГУР добавил, что удары «обязательно будут эффективны» и «точно облегчат ситуацию» на фронте для Украины.
Великобритания, Нидерланды и другие страны Запада из-за критической ситуации на поле боя разрешили Украине наносить удары по целям на российской территории.
В конце мая президент США Джо Байден тоже позволил использовать американское оружие для ударов по военным целям в районах России, граничащих с Харьковской областью. Применять дальнобойные системы ВСУ все еще не могут. При этом американский лидер признал — одобрение ударов может втянуть Запад в войну.
* Признан в России террористом и экстремистом.