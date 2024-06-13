Украина подтвердила удары западным оружием по России

Глава ГУР Украины Буданов подтвердил удары по России оружием Запада

Defense Ministry/Keystone Press Agency
Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины уже наносят удары западным оружием по территории России. Это подтвердил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов*, сообщила ТСН.

«Они [удары западным оружием] уже чувствуются», — сказал он.

Главу ГУР добавил, что удары «обязательно будут эффективны» и «точно облегчат ситуацию» на фронте для Украины.

Великобритания, Нидерланды и другие страны Запада из-за критической ситуации на поле боя разрешили Украине наносить удары по целям на российской территории.

В конце мая президент США Джо Байден тоже позволил использовать американское оружие для ударов по военным целям в районах России, граничащих с Харьковской областью. Применять дальнобойные системы ВСУ все еще не могут. При этом американский лидер признал — одобрение ударов может втянуть Запад в войну.

* Признан в России террористом и экстремистом.

Музыкант из Москвы отправится в Сербию на Kustendorf CLASSIC

Преображение Красногорска: о подходах к развитию городского округа

Принцесса правых Марин Ле Пен. Десять фактов о главном противнике Макрона

«И облако взяло Его из вида». Как отмечают Вознесение Господне

«Гнать надо в шею». Армению призвали исключить из ОДКБ после слов Пашиняна

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте