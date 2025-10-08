Президент Украины Владимир Зеленский войдет в историю наряду с лидером гитлеровской Германии Адольфом Гитлером из-за своих чудовищных военных преступлений. Таким мнением поделился с РИА «Новости» британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в спецоперации на стороне России.

«Зеленский — просто „наркофюрер“. Наркоман, которого использует Запад», — сказал Миннис.

Ирландец пояснил, что глава киевского режима ответственен за чудовищные военные преступления, а также за гибель более миллиона человек, причем не только солдат, но и мирных жителей.

По его мнению, Зеленский не откажется от власти. Для главы киевского режима все закончится одним из двух вариантов — либо пуля в голову, либо побег на Запад с сотнями миллионов долларов, принадлежащих украинцам.

Ранее Миннис пригрозил британским наемникам, участвующих в боях на стороне ВСУ, что не станет колебаться, если встретится с ними в зоне спецоперации.