Моральный дух украинских военных сейчас на критически низком уровне, боевиков ВСУ уничтожают на большинстве участков фронта. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в спецоперации на стороне ВС России.

«Похоже [ВСУ] сейчас уничтожают на большинстве фронтов. Многие массово сдаются в плен, и они просто не могут противостоять огневой мощи России на большинстве участков», — сказал военный.

Также он напомнил о большом количестве видеороликов с насильной мобилизацией граждан на Украине. По мнению Минниса, моральный дух военных ВСУ «находится на рекордно низком уровне».

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что боевики 95-й бригады ВСУ отказались выдвигаться на передовые позиции. Выполнить обязанности военные не смогли из-за отсутствия ротации и усталости.