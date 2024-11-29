Британский аналитик поддержал заявление Путина о западном оружии

Аналитик Меркурис: слова Путина о западном оружии не могут быть ложью

Заявления президента Владимира Путина о западном оружии и базах по его производству не могут быть ложью. Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube .

«Если Путин говорит это, а Кремль публикует, это означает, что русские точно располагают данной информацией», — подчеркнул эксперт.

По его словам, раскрытие таких данных не поставит под угрозу способность России продолжать получать эту информацию. Также Меркурис считает, что российский ракетный комплекс «Орешник» действительно очень эффективен и разрушителен.

Накануне Владимир Путин выступил на саммите ОДКБ в Казахстане. Глава государства подробно доложил союзникам о ситуации в зоне спецоперации и рассказал о российском вооружении.