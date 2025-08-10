Российские спецслужбы якобы задержали на территории Украины нескольких офицеров НАТО, включая представителей британской армии. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на аналитика Core Insights Хэла Тернера.

По версии Тернера, операция прошла в районе Очакова в Николаевской области. Аналитик утверждает, что среди задержанных — подполковник Ричард Кэрролл и полковник Эдвард Блейк, а также сотрудник британской разведки MI6. При этом официальных комментариев Минобороны России или подтверждений этой информации нет.

Автор материала ссылается на «давнего сослуживца» из структуры ФБР, который якобы рассказал, что российский спецназ высадился с кораблей, проник в командный центр ВСУ и задержал британских военных, координировавших удары по целям противника.

«Царьград» также передал слова Тернера о том, что в багаже задержанных нашли карты стратегических объектов в России, планы ПВО и инструкции по работе с украинскими операторами БПЛА. МИД Великобритании, по утверждению источника, якобы объяснил присутствие военных в Очакове «туристическим визитом».

По данным Core Insights, глава Минобороны России Андрей Белоусов якобы заявил, что задержанные обмену не подлежат.

Официальные источники информацию о «захвате офицеров НАТО» не подтверждали.

Ранее Минобороны России в сводке о проведении специальной военной операции Минобороны отчиталось об уничтожении восьми британских крылатых ракет Storm Shadow.