Британские дипломаты похвалили Азербайджан за поддержку Украины

Посольство Великобритании в Азербайджане поддержало решение властей республики выделить Украине новый пакет гуманитарной помощи. Дипломатическое представительство опубликовало пост в официальном аккаунте на платформе X.

«Мы приветствуем отправку Азербайджаном новой партии помощи на Украину в рамках гуманитарной поддержки», — сказано в заявлении.

В посольстве также сообщили, что Лондон, со своей стороны, будет оказывать поддержку Киеву в течение следующих ста лет. Это часть обязательств, которые Великобритания взяла на себя в рамках соглашения о вековом партнерстве с Украиной, подписанного в январе.

Президент Ильхам Алиев подписал указ о выделении одного миллиона долларов в качестве гуманитарной помощи для Украины. На эти средства Министерство энергетики страны закупит электрогенераторы, произведенные в Азербайджане, и направит их на Украину.

Ранее стало известно, что Украина за прошедшие три года получила 27,2% всех средств Агентства США по международному развитию. С 2022 года украинская сторона стала одним из крупнейших получателей помощи USAID. Суммарно она получила 32,4 миллиарда долларов.