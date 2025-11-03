Хватит на зиму. Британия передала Украине новую партию ракет Storm Shadow

Великобритания отправила Украине дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. Запасов вооружения должно хватить на зиму, сообщило агентство Bloomberg .

Передача дальнобойного оружия осуществлялась тайно, количество отправленных ракет не уточняется.

На такой шаг страна пошла из-за исключения возможности со стороны Дональда Трампа поставить на Украину ракеты Tomahawk. Storm Shadow, по данным источника, должны помочь Зеленскому устранить уязвимость от России.

В течение нескольких месяцев Пентагон блокировал применение Украиной американских ATACMS и британских Storm Shadow. Тем самым Белый дом стремился удержать Москву от эскалации и параллельно подтолкнуть к мирным переговорам.

Однако в конце октября военные эксперты одобрили поставку ВСУ крылатых ракет Tomahawk. Окончательное политическое решение осталось за Дональдом Трампом.