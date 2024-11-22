Британия пообещала продолжить поддержку Украины даже после пуска «Орешника»
МВД Британии: поддержка Украины продолжится, несмотря на пуск «Орешника»
Великобритания продолжит поддерживать Украину, несмотря на состоявшийся накануне пуск российской баллистической ракеты «Орешник». Об этом сообщила министр внутренних дел страны Иветт Купер, которую процитировал The Standard.
«Мы поставляли Украине вооружение, чтобы помочь ей, и продолжим ее поддерживать», — подчеркнула она.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США заранее предупреждали Украину и своих союзников о подготовке Россией запуска баллистической ракеты.
По расчетам «Военной хроники», «Орешник» способен долететь до Британии за 19 минут, поскольку может развивать скорость до 12 250 километров в час (10 махов), а дальность его полета составляет до пяти тысяч километров.