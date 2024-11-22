США предупреждали Украину о предстоящем запуске «Орешника»

США заблаговременно уведомили Украину и своих союзников о предстоящем запуске Россией ракеты средней дальности для подготовки к нему. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова привело РИА «Новости» .

«В последние дни мы сообщили Украине и всем ближайшим союзникам об этой ситуации, чтобы заранее подготовить», — сказала Жан-Пьер.

Президент России Владимир Путин в своем обращении в четверг сообщил об успешном испытании передовой ракеты средней дальности «Орешник».

По его словам, российские военные поразили дин из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов в украинском Днепропетровске.

Глава государства подчеркивал, что существующие на данный момент системы противоракетной и противовоздушной обороны в мире не способны перехватить «Орешник».