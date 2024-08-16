За месяц до атаки на Курскую область ВСУ обучались городским боям в Великобритании

Украинские военные примерно за месяц до нападения на Курскую область проходили инструктаж в Великобритании. Там их обучали городским боям, сообщила Times.
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