Джарвис: Британия поставит Украине 150 тысяч беспилотников до конца 2026 года

Лондон решил направить Киеву крупную партию беспилотников до конца 2026 года в рамках нового пакета поддержки почти на миллиард долларов. Об этом заявил глава британского Минобороны Дэн Джарвис, сообщило Reuters .

«Великобритания предоставит Украине 150 тысяч беспилотников к концу 2026 года в рамках пакета финансирования», — сказал он.

Джарвис уточнил, что поддержку профинансировали за счет британского кредита Украине на 2,26 миллиарда фунтов стерлингов. В пакет также вошли 350 зенитных ракет и наземные радиолокационные системы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа хочет тянуть время разными способами, чтобы к 2030 году достичь боеготовности к конфликту с Россией.