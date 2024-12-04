ВС РФ выбили украинских бойцов из большей части Курахова

Российские военные выбили бойцов ВСУ из большей части Курахова. Об обстановке в городе на западе ДНР рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова привело РИА «Новости».

«Инициатива находится в руках нашей армии, которая ведет активные действия наступательного характера. Наши ребята выбили врага из большей части города», — заявил Рогов.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин говорил, что ВС РФ уже дошли до центра Курахова. По его словам, до полного окружения населенного пункта остались считанные километры.

После полного взятия Курахова под контроль российские войска получат возможность продвинуться дальше к западной границе ДНР. В связи с этим город имеет важное оперативное значение.