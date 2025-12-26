Украинская 155-я бригада оставила позиции и дезертировала практически в полном составе. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщило РИА «Новости» .

Собеседник издания отметил, что многие подразделения ВСУ не оправдали возложенных на них надежд командования.

«Некоторые и вовсе дезертировали практически в полном составе, как, например, 155-я отдельная механизированная бригада», — подчеркнул он.

Ранее стала известно, что одно из элитных подразделений ВСУ утратило свой статус. По данным источника агентства в российских силовых структурах, некогда привилегированная 47-я бригада «Магура» теперь используется в качестве пополнения живой силы для штурмовых частей.

Изменения произошли после назначения комбригом совсем юного Максима Данильчука. В 2023 году бригаду формировали как одно из наиболее боеспособных подразделений сухопутных войск, она получила современное оружие от западных стран.